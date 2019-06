Los cuatro mensajes ocultos en el videoclip de Alfred

El vídeo continua la historia no resuelta en su primer single, De la Tierra hasta marte, donde el cantante identifica el lanzamiento de su disco con un viaje hacia el planeta rojo. Este nuevo trabajo, en cambio, muestra algunos de los “miedos” de su mundo interior. “Se trata de un trabajo terapéutico y ecológico desde el punto de vista psicológico” con el que el exconcursante de Operación Triunfo ha querido “plasmar sus preocupaciones artísticas actuales en la creación y el arte visual como vía de crecimiento y superación personal”, explicó él mismo.

Esta es la historia que narra en el videoclip de su segundo single oficial , Wonder, un tema compuesto por él mismo en el que ha colaborado con Paula Jornet y que salió a la luz a las 00:00 horas de este viernes en su canal de Youtube.

Quizá la otra imagen más impactante del vídeo es la que representa a un Alfred quemando sus propios discos. Es una metáfora más personal, intimista. “El peor enemigo de mí mismo soy yo mismo, me aburre mi propia música, me canso de mi físico”, confesó el cantante.

La cuarta metáfora aborda el encasillamiento musical. “Si eres mainstraim, el indie te cierra la puerta”, explicó el exconcursante de OT, que reconoce que es “truinfito para bien y para mal” y que, en realidad, esta etiqueta ha hecho que “en algunos sectores” le tacharan “antes siquiera de dar una mínima oportunidad”.“Parece que si no tiene una etiqueta no puedes hacer carrera en un sector”, indicó. Es en esta parte del vídeo donde aparece Paula Jornet, “la diosa indie” que llega para salvar a Alfred del planeta. “Un planeta, Marte, todavía desconocido. Marte es mi mundo interior, todavía por explorar y sin lugares para resguardarse. No queda otra que avanzar”, escribió el cantante.

El próximo capítulo –videoclip– llegará en otoño.