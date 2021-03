Los derechos que aún nos quedan por conseguir

Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Algunos hombres regalarán bombones a sus esposas. Otros, felicitarán a sus amigas. Muchas marcas ofrecerán descuentos para hacerse masajes o peelings corporales. Habrá empresas que regalarán flores a sus empleadas y actores conocidos que publicarán parrafadas comunicando que es el día de las mujeres. Pero nada de eso tiene que ver con el 8M.

Da un poquito de pavor —y de rabia— ver cómo cada año se desdibuja más su verdadero significado, ya sea con prácticas consumistas, felicitaciones equivocadas o protagonismos robados. El 8M no se celebra que las mujeres sean mujeres, sino que se recuerda la lucha de nuestras antecesoras por conseguir los derechos que disfrutamos ahora y se pone el foco en los que aún quedan por alcanzar. No es un día de desfiles de carrozas, sino de manifestaciones y huelgas. Laborales. De consumo. De cuidados. Los derechos no se consiguen a base de regalos, sino de compromiso y acciones a lo largo de todo el año.