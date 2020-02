Los episodios traumáticos que han marcado la vida de Joaquin Phoenix

“Está teniendo espasmos, en la calle Sunset y Larrabee. Por favor, vengan aquí. Creo que tomó Valium o algo así, no lo sé. ¡Por favor! ¡Se está muriendo! ¡Por favor!”.

Aquella noche en las puertas de The Viper Room, bar del que era propietario Johnny Depp, se forjó el mito de River Phoenix a la vez que su hermano vivía uno de los episodios más duros de su vida, que lo dejó marcado para siempre. Dice la leyenda que Joaquin lo sacó del local y River murió en sus brazos.

La cobertura mediática de la muerte, que eclipsó ese mismo día la del maestro Federico Fellini, puso el foco en una familia que vivía alejada de los medios y que no estaba preparada para el acoso de la prensa. Probablemente venga de ahí el rechazo de Phoenix a los periodistas y su fama de antipático, que se ha rebajado en los últimos años hasta llegar al pasado Festival de Venecia . El semblante relajado y sonriente del actor descolocó a un público acostumbrado a su imagen oscura y atormentada.

“En esos momentos en los que eres más vulnerable, hay helicópteros volando, personas que intentan colarse en tu casa... Sin duda todo eso me impidió la fase de duelo”, contó Joaquin Phoenix el pasado 12 de enero en el programa 60 Minutes de la cadena CBS al recordar la muerte de su hermano.

De una secta a esconderse tras una lavadora

Abandonaron la organización tres años después. Vivían en Venezuela cuando el líder sugirió a sus integrantes recurrir a la pornografía infantil para atraer a nuevos fieles. “Dijeron ’a la mierda, nos vamos de aquí”, contó en una entrevista publicada en octubre en Vanity Fair USA, donde también tuvo que aclarar que River no perdió la virginidad a los cuatro años y que había sido una broma que hizo el actor a la prensa para acabar con los rumores sobre su infancia.

A Estados Unidos llegaron reconvertidos en los Phoenix, nombre que adoptaron en alusión al ave que renace de sus cenizas. El regreso tampoco fue un camino de rosas. La pareja y sus cinco hijos se instalaron en una habitación en la que, según contó a Esquire en 2014, no se permitían niños: “El gerente nos cogió amablemente y dijo: ‘Podéis vivir aquí, pero si viene el dueño, os llamaré y tendréis que esconder a los niños’. Nos íbamos a un cuarto de lavandería fuera del edificio. Recuerdo una vez que me escondí detrás de la lavadora. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, podrían haber sido horas”.