Los escenarios de 'El guardián de las marea', un recorrido por Las Palmas de hace un siglo

La fórmula lleva a este libro, de forma inevitable, a llenar las estanterías de lo que se cataloga como literatura femenina. Algo con lo que la autora no termina de estar muy de acuerdo: “No hay literatura masculina ni femenina. Hay literatura de emociones, pero hay veces que necesitamos poner etiquetas para que la gente se identifique. Esta es una novela de muchas emociones y cualquier persona se puede sentir identificada con los personajes, emocionarse, llorar, reír… y hacer ese viaje a la primera mitad del siglo XX”.

A todo esto, se añade otro fatal ingrediente: la epidemia de gripe española que se cobró la vida de cientos de personas en Gran Canaria. “Concluí la novela en 2019. Su publicación estaba prevista en 2020 y… ¡entonces llegó la pandemia! Al repasar esa parte uno no puede evitar hacer un paralelismo. La historia se repite y te das cuenta de lo vulnerables que somos”, se lamenta la autora.

El libro está protagonizado por Marcela, ella será la que se embarque en el Valbanera. “Es una mujer poderosa y luchadora”, en palabras de la escritora. “Hasta que sale del hospicio nadie le ha dicho que no puede luchar por lo que quiere. Cuando sale del hospicio y se enfrenta a la realidad se rebela, ella no quiere depender de ningún hombre y eso le traerá algunos conflictos”, detalla Uceda sobre su personaje.

Los escenarios de la novela

1. Barrio del Risco de San Nicolás

© Allard Schager via Getty Images

© Allard Schager via Getty Images

“Marcela subió por las calles del barrio de San Nicolás, acompañada de Elena, hasta detenerse frente a la casa de su padre. El barrio había crecido hacia lo alto de la loma.Ya no se apreciaban tantos espacios abiertos y deshabitados, los gatos y los perros seguían ensuciándolo todo y las vistas desde allí seguían siendo insuperables”.

2. Calle Mayor de Triana

3. Plaza Santa Ana

© Allard Schager via Getty Images

© Allard Schager via Getty Images

4. Hospital de San Martín

5. Barrio de Vegueta y barrio de Triana

Prisma by Dukas via Universal Images Group via Getty

Casa de Colón en el barrio de Vegueta.