De aquella conquista “nacimos todos nosotros, ya no aztecas, ya no españoles, sino indohispanos americanos, mestizos. Somos lo que somos porque Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo”. Estas palabras fueron escritas por Octavio Paz, emblemático poeta, ensayista y diplomático mexicano que obtuvo el premio Nobel de literatura en 1990 y el premio Cervantes en 1981.

Palabras que, en medio de la polémica suscitada por la petición del presidente mexicano al rey de España, resulta oportuno recordar, a juicio del escritor Eduardo Alonso. A este ganador del Premio Azorín y autor, entre otras obras, de una adaptación de La verdadera historia de la conquista de México, las declaraciones del mandatario mexicano, “populismos aparte”, le parecen “necias en el sentido de que ignora esta obra, escrita por el soldado Bernal Díaz del Castillo en 1569, e incluso los escritos de Octavio Paz”, comenta Alonso. En este sentido, señala que la crónica de Díaz del Castillo, testigo y protagonista de los hechos de la conquista, “es un libro fantástico donde el autor saca la conclusión de que invasores e invadidos se horrorizaron con la crueldad de la guerra, pero también se quedaron admirados mutuamente”.

¿Está justificada la petición de López Obrador a Felipe VI de pedir perdón por los abusos de la conquista de México?

“No nos engañemos, no lo está. En primer lugar, se podría cuestionar que la monarquía española de nuestros días sea la depositaria exclusiva de la culpa por los presumibles crímenes perpetrados por los conquistadores. Identificar a aquella monarquía de antiguo régimen con la España de nuestro tiempo implica, como poco, ciertos malabares conceptuales”, asevera Rodrigo Escribano Roca, historiador e investigador predoctoral en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá de Henares y en la School of Humanities and Communication Arts de la Western Sydney University.

“Además, no hay que olvidar que el estado mexicano actual no es, como algunos quisieran, una reencarnación de la antigua confederación de los aztecas, sino el heredero institucional del virreinato de Nueva España. Fueron en buena medida las élites políticas y eclesiásticas de éste, en muchos casos descendientes directas de los conquistadores, las que orquestaron los movimientos de independencia y las que organizaron la nueva república”, recuerda Escribano.

“Es decir, desde un criterio puramente histórico, el propio López Obrador, como jefe del estado mexicano, debería acompañar al papado y a Felipe VI en el acto de contrición que demanda con tanta contundencia, en tanto que México es, como la España contemporánea, un estado surgido de la monarquía imperial que ocupó el continente”, remarca este experto. Y va más allá: “Es más, también debería plantearse la posibilidad de pedir responsabilidades históricas a todas aquellas comunidades étnicas que contribuyeron a la caída del gobierno de Moctezuma y Cuauhtémoc. No hay que olvidar que fueron éstas las que compusieron el grueso del ejército de Cortés cuando este asaltó Tenochtitlán”.