Los expertos: la erupción del volcán de La Palma podría durar varias semanas

La ventaja de esta situación es que se trata de erupciones que, en principio, no entrañan peligro, por el hecho de que la lava es relativamente lenta y su área de acción no es muy grande y, sobre todo, porque va canalizada por la topografía, lo cual es una ventaja, ha explicado Joan Martí.



Ha comentado que la parte explosiva no es muy importante en este caso y el poco piroclasto que se observa se acumulará en la zona de salida.



El único problema pueden ser los gases que escapan con el magma y que pueden ser derivados del azufre y CO2, el último de los cuales no se nota, pero puede ocasionar problemas de respiración, ha advertido Joan Martí.



Podría haber otro problema si se genera alguna fase explosiva de más intensidad y que lance cenizas que recorran un área mayor y afecten, por ejemplo, al aeropuerto, pero para eso hay que esperar a ver la evolución.