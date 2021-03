Los funcionarios jubilados no tienen quién les vacune

A marzo de 2021 se han inyectado más de 4 millones de vacunas en España. Ninguna ha sido para Carmen Herrero, de 94 años. Jubilada y funcionaria, ve cómo se aleja su gran oportunidad de recibir la dosis por problemas burocráticos que se le escapan, mientras la vacunación en su comunidad, Madrid, avanza a un ritmo desigual. No está sola. Ángel Sánchez, de 82 años, se encuentra en la misma situación. Cada día son más y más los que denuncian la falta de vacunación de los funcionarios mayores de 80 años. Y no solo en la capital.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) atribuyen el retraso a un “problema de coordinación entre administraciones”. El proceso para que los jubilados funcionarios reciban la vacuna es claro: la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España (Muface) envía los datos a los ministerios de Sanidad y Política Territorial y estos, a su vez, los remiten a las respectivas Comunidades Autónomas. Así, según lo establecido para situaciones excepcionales como las actuales, los funcionarios de este colectivo -normalmente usuarios de la sanidad privada-, tendrían que ser citados por el centro de salud de la Seguridad Social correspondiente.

Las epidemias como las del covid “son independientes del aseguramiento sanitario y su competencia corresponde a las autoridades sanitarias tanto nacional como territoriales”, aclaran desde el Ministerio de Política Territorial.

Sin embargo, en algún punto, el proceso —“que tiene su complejidad”—, se ha roto y los jubilados de este colectivo no están siendo vacunados. De ahí los temores del CSIF: “Cuando empezó la campaña de vacunación nos preocupamos de que Muface enviara los datos y de que Sanidad se los hiciera llegar a las comunidades, pero creemos que algunos se están perdiendo”. Su inquietud no es en balde: este colectivo, “muy vulnerable”, está formado por 83.444 funcionarios mayores de 80. “Estamos hablando de dependientes, grandes dependientes, ancianos… Es gente a la que se le ha enviado un correo electrónico para confirmar sus datos y que no manejan esas herramientas. No podemos permitirnos que se queden fuera”.

Problemas técnicos

Según explican desde el Ministerio,, la Mutualidad está colaborando con todas las CCAA y con el Ministerio de Sanidad desde el pasado mes de diciembre “para garantizar el acceso del colectivo mutualista a las vacunas en términos de equidad”. Así, explican, los datos de contacto de los mutualistas de opción concertada “han sido remitidos a las Comunidades Autónomas en el formato por ellas requerido”. Una vez en su poder los datos de los mutualistas, es cada Comunidad la que define los criterios y procedimientos para concertar las citas.

En algunos casos, como los de Carmen o Ángel, Muface ha enviado por carta esa solicitud de los datos, pidiendo un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, que es la que a su vez tendría que haberse remitido a la Comunidad de Madrid. Y, de ahí, al centro de salud correspondiente. Según ha podido saber El HuffPost, no fue hasta ayer martes cuando los centros de salud pública recibieron los listados. El problema reside, más allá de la tardanza del proceso, en que son muchos los ancianos con los que no se ha puesto en contacto nadie, ni siquiera para confirmar que sus credenciales son correctas. Con lo cual, a partir de la semana que viene empezarán a ser llamados por orden de edad; de mayor a menor.

Desde el ministerio son conscientes de que, aunque los problemas son evidentes en varias comunidades, hay una peor que el resto: Madrid. “El 9 de febrero se nos requieren los datos en el formato preestablecido por la Comunidad y el fichero de mutualistas completo se remitió por Muface el 12 de febrero”, explican. No obstante, “por problemas técnicos de la Comunidad nos vuelven a solicitar los datos en otro formato para proceder a la citación desde el Centro de Salud de Atención Primaria más cercano a su domicilio el 1 de marzo, mismo día en que se lo volvemos a remitir”. De ahí que el ministerio ‘pase la pelota’ a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para saber cuándo van a vacunar a los jubilados funcionarios.

La vacunación, ¿la semana que viene?

La versión de la consejería madrileña no puede ser más diferente: niegan problemas técnicos y alegan que tuvieron que hacer una segunda solicitud de datos “porque las direcciones venían incompletas, como los números de teléfonos. Un número importante venían sin número de teléfono”, aclaran. Así, desde la consejería madrileña aseguran que la vacunación de este colectivo “se realizará en breve”. “Pero siempre a expensas de que vayan entrando vacunas, porque priorizamos tener segunda dosis para los ya vacunados con la primera”, aclaran.

Mientras, Carmen sigue esperando. Y Ángel. Y muchos más. Desde el CSIF, además, temen que los casos se generalicen. De ahí que se hayan decidido a pedir datos sobre la vacunación del colectivo a Sanidad y a Política Territorial, por ahora sin respuesta. Ese será, precisamente, uno de los temas que plantearán este jueves en la que será la primera reunión que mantendrán con el ministro Miquel Iceta. Reclamarán saber también si se ha implementado un sistema para controlar la corrección de los datos.