Los grandes 'hits' del Poder Judicial en 2021

boonchai wedmakawand via Getty Images Man hand knocking a wooden judge gavel, law and auction concept.

El artista más escuchado, la serie más vista, la película más taquillera... Aquí hay listas para todos los gustos. Todos. Incluso, para los aficionados a los tribunales. El Consejo General del Poder Judicial ha publicado este 31 de diciembre su particular lista de sentencias más “virales” del año .

8. El Tribunal Supremo autoriza la exigencia del pasaporte covid en restaurantes y establecimientos de ocio acordada por el Gobierno vasco. Del 30 de noviembre.

7. El Supremo señala que el impago de pensiones alimenticias es una forma de “violencia económica”. Del 24 de marzo

6. El Tribunal Supremo dicta la primera sentencia sobre la aplicación de la nueva Ley de apoyo a personas con discapacidad. Del 15 de septiembre.

5. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana autoriza el ‘toque de queda’ en 32 localidades y la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales. Del 12 de julio.

4. El Tribunal Supremo se opone a la concesión del indulto a los doce condenados en la causa del ‘procés’. Del 26 de mayo.

3. El Tribunal Supremo fija que el derecho de la defensa a conocer el contenido de las actuaciones excluye la investigación policial desarrollada antes del inicio del procedimiento judicial. Del 28 de abril.

2. El Tribunal Supremo fija que los gastos de tasación en los prestamos hipotecarios anteriores a la Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios corresponden al banco. Del 28 de enero.

And the winner is...