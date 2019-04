Los guionistas de ‘Vengadores: Endgame’ cuentan la verdad sobre la teoría viral de Ant-Man y Thanos

McFeely: Me atormenta que la gente haya adivinado que Ant-Man va a arrastrarse por el culo de Thanos.

HuffPost: De hecho, el año pasado entrevisté al físico cuántico que asesora a Marvel, Spiros Michalakis, y le encantó la idea de que Ant-Man se meta dentro de Thanos.

McFeely: [Risas] No puedo decir que no me encante a mí también.

Markus: El colon de Thanos es más fuerte que Ant-Man. Déjame decir una cosa, y es parte del canon: si Thanos puede soportar un puñetazo de Thor, ¿qué le impide evitar que Ant-Man se le meta por el culo? Tiene las Gemas del Infinito. Puede hacer lo que le venga en gana.