Los malabarismos del PP para defender estrategias contrarias frente al coronavirus

El presidente gallego lanzó un recado a la presidenta madrileña. Él no se sentiría responsable tomando las medidas de la Comunidad de Madrid, donde las restricciones para frenar el coronavirus, lejos de endurecerse como ocurre en Galicia, se están relajando para no asfixiar la economía.

“No creo que Isabel [Díaz Ayuso] tome decisiones sin antes hacérselo saber a Casado. También Alberto [Núñez Feijóo]. Me consta que se reúnen también periódicamente. Las decisiones de calado son informadas previamente al jefe. No creo que le coja de sorpresa que Isabel esto y Alberto lo otro”, cuenta una fuente popular próxima al presidente de la Xunta de Galicia.

Lo cierto es que el presidente gallego quiere incluso confinar en sus domicilios a los ciudadanos de los concellos más afectados por la covid-19. Pero la realidad es que el actual estado de alarma lo impide, porque no es paraguas suficiente para hacerlo al estar en juego un derecho fundamental. Haría falta un retoque en el real decreto que el Gobierno no está por la labor de hacer, algo en lo que el Ejecutivo de Sánchez coincide con la presidenta madrileña. Y esa aparente contradicción para Casado, según los populares, no afecta al mensaje del PP en la oposición.

“Casado no enfrenta ningún tipo de gestión. Él no es presidente de ninguna comunidad autónoma. Cada región es diferente. No es lo mismo la masificación de Madrid que la distribución de población de una comunidad como Galicia. En lo que sí va a estar Casado es en la gestión, en la transparencia, en los buenos resultados… No pienso que si eres del PP tienes que hacer lo mismo en cada autonomía y más en un escenario como en una pandemia. No veo que haya problemas para Casado ni para ningún presidente de Comunidad Autónoma”, explica un cargo popular en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.