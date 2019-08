Los manifestantes de Hong Kong tumban torres de reconocimiento facial y la Policía les lanza gases lacrimógenos

Uno de los manifestantes ha lamentado que China está efectuando cada vez más presión para terminar de incorporar el sistema judicial hongkongés, en principio independiente según el acuerdo de devolución firmado con Reino Unido y ejecutado en 1997.

“China no solo no quiere perdernos, sino que quiere que nos convirtamos en parte de China y que actuemos como la gente de allí, y a mí me parece que ninguno de nosotros queremos eso”, ha denunciado.

A última hora de la tarde del sábado, las hostilidades se han reanudado en el distrito de Tsuen Wan, donde la Policía ha lanzado gases lacrimógenos mientras los manifestantes lanzaban piedras y proyectiles.