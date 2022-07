Los ministros, inquietos; los cambios en el PSOE no bastan

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

No todos los ministros tienen garantizado su puesto a la vuelta de las vacaciones. La pregunta es si le bastará a Pedro Sánchez con resolver la crisis en el PSOE o aprovechará el verano para hacer cambios también en su gabinete. La debacle en las elecciones andaluzas pesa sobre sus espaldas. En los aledaños presidenciales y en Ferraz saben que el saneamiento del partido no es suficiente. Todos creen en la capacidad de Sánchez para improvisar .

El presidente maneja los tiempos y siembra inquietud entre los ministros. “Dudo que sea suficiente con reestructurar el aparato. Patxi es polivalente, tiene mucha calle encima y no le cuesta nada patearse España, resulta cordial y la gente le conoce. Ha sido lehendakari y eso se nota. Podría servir también para el partido”, sostiene una diputada que ha compartido muchas horas de trabajo a su lado y que ve fundada la intranquilidad que se ha instalado entre ministras y ministros.

“Hay que meter mano también en el Gobierno”

“Patxi sería bienvenido y útil en Ferraz, un gran apoyo. Tiene oficio y sensibilidad para manejar los territorios. Y a nivel calle, es conocido y se le respeta”, reflexiona un alto cargo de Ferraz, quien tiene claro que Pedro Sánchez no debería quedarse ahí. “También va a tener que tocar el Gobierno. Tenemos las municipales y autonómicas en mayo, no queda tiempo y hay que levantar cabeza para entonces”.

Sobre un posible movimiento de los hombres del presidente se percibe conformidad en el partido. “Óscar [López] ha sido secretario de organización, no lo olvidemos. Lo sabe todo sobre los hilos del partido; hombre, el regreso de estos tres —Óscar López, Patxi y Antonio Hernando— nos da seguridad, los ‘jóvenes’ —Héctor Gómez y Felipe Sicilia— están muy bien, sí, pero… con 50 tacos estamos aquí, tenemos la misma edad del presidente”, reflexiona una socialista de su generación.

Las socialistas temen: faltan mujeres de peso en la dirección

Hay preocupación entre las socialistas estos días, por la intuida ausencia de mujeres de peso en la dirección del partido. Carmen Calvo lo expresó en redes inmediatamente tras la dimisión de Lastra . Esperan nombres de peso en los nuevos planes del líder, que sabe que las necesita para remar a favor en las próximas elecciones. O recompone las relaciones con el ala feminista o no contará con ellas para hacer campaña.

En la Democracia de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no es bueno que salgan mujeres de la primera línea de la política. Adriana,mucha suerte.

Los socialistas antaño “quemados” por abandonar a Sánchez también son fénix, aunque menos hermosos que Fawkes. Si Alfredo Pérez Rubalcaba levantara la cabeza, como mínimo sonreía. Con encuentros y desencuentros, estos tres que ahora están detrás de Pedro Sánchez son su producto. Ah, sí. Y también de Pepe Blanco, pero la influencia de uno u otro no es nada comparable.

Que los árboles no impidan ver el bosque. La renuncia a seguir de Dolores Delgado es un detalle de que las sillas pueden moverse en el Gobierno. Hay ministros señalados internamente desde hace meses. Apuestas que no han cuajado dentro del Ejecutivo, como la de los portavoces en el Congreso y en el Senado. Ahora no solo hay que contentar al partido y realizar cambios para que recupere la ilusión y se implique en la campaña que ya se ha puesto en marcha, los votantes tienen que percibir seguridad y garantías de que si vuelven a votar a Sánchez será para mejor. Eso es lo más complicado.