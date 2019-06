Los Mossos investigan como un homicidio la muerte de la niña de Mataró

Los Mossos d’Esquadra investigan como un homicidio la muerte de la menor de 14 años cuyo cadáver fue hallado con heridas de arma blanca en su casa de Mataró (Barcelona), según el alcalde de la localidad, aunque todas las hipótesis siguen abiertas y la policía busca a su hermano para proteger su integridad.



En una comparecencia ante los medios, el alcalde de Mataró, David Bote, ha explicado hoy que la policía catalana le ha confirmado que investiga el caso como un homicidio y que no ha localizado por ahora al hermano, de 17 años, que lleva varios días en paradero desconocido.



Sin embargo, según fuentes de la investigación consultadas por Efe, el informe preliminar de la autopsia del cadáver no descarta ninguna opción sobre la muerte de la chica.



Pese a ello, y como es habitual en este tipo de casos con todas las hipótesis abiertas, según las fuentes, los Mossos d’Esquadra trabajan siguiendo las pautas de la investigación de un caso de homicidio.



La titular del juzgado de instrucción número 3 de Mataró, que ha decretado el secreto del caso, está a la espera del informe definitivo que amplíe el resultado preliminar de la autopsia y de recibir el atestado de los Mossos d’Esquadra.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, la madre de la víctima ha denunciado también la desaparición de su hijo, ante lo que se ha activado por parte del juzgado su búsqueda para proteger la integridad del menor.



Este dispositivo de búsqueda del hermano, según puntualiza el TSJC en su nota, no tiene “ninguna motivación por indicio criminal”, ya que es consecuencia de la denuncia de la madre por su desaparición.



De hecho, el dispositivo de búsqueda está descrito dentro de un protocolo específico de aplicación sobre la desaparición de menores y tiene como objetivo proteger la integridad del menor, según el TSJC.



El cadáver de la niña fue localizado poco después de las 22.00 horas del domingo en un piso de esta localidad barcelonesa, después de que la madre, de origen ruso y que según algunos vecinos se encontraba fuera del país, alertara a unos amigos porque hacía días que no podía contactar con sus dos hijos.



Cuando los amigos lograron acceder a la vivienda localizaron en su habitación el cadáver de la menor con heridas de arma blanca.



El alcalde, en nombre de Ayuntamiento de Mataró, ha lamentado este suceso y se ha mostrado confiado en una rápida resolución del caso, que ha conmocionado a los vecinos de Mataró.



Bote, que ha indicado que no podía dar más detalles de lo sucedido al estar el caso bajo secreto, ha dicho que el consistorio se une al dolor de la familia y amigos y ha puesto a su disposición todos los mecanismos de apoyo psicológico.



El Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a participar en una concentración a las 18:30 horas en la puerta consistorial para mostrar su rechazo a la muerte de la menor y el apoyo a los allegados de la víctima.