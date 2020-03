Simón: "Hay pequeñas reducciones que dan cierta esperanza de que el problema se va conteniendo"

Simón ha concretado, no obstante, que aún no hay certeza de que se haya llegado al pico de contagios.

“Implementar bien las medidas”

Simón ha considerado también que los próximos días van a ser “cruciales” para la evolución de la pandemia y ha mantenido que la mejor medida nueva para hacer frente a la situación no es añadir otras sino conseguir que las que hay “se implementen bien”.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha asegurado también que llegar al pico de la pandemia “implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para garantizar que no damos un paso atrás”.

“Dar un paso atrás sería, probablemente, peor que haber implementado las medidas de una manera más relajada”, ha afirmado el experto, que ha indicado que hay datos “halagüeños” de que las tendencias pueden estar modificándose porque las iniciativas están bien implantadas.

“Nuestra mejor medida nueva no es añadir otras, es conseguir que las que tenemos se implementen bien”, ha insistido Simón, que ha defendido que no se pueden tomar medidas que, de antemano, se sepa que no se van a poder cumplir.

Madrid, la más afectada

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 242 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 1.263, según los datos que ha dado a conocer este lunes el Ministerio de Sanidad.