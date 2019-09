¿Es cierto que hay culturas que no tienen ninguna palabra para el número siete? Ni para el seis o el cinco. ¿El aprendizaje matemático ha moldeado nuestra especie? Las dos preguntas (sí, creo que he contado bien) tienen una respuesta afirmativa. El antropólogo Caleb Everett ha publicado Los números nos hicieron como somos, un libro que usa la antropología lingüística y la cognitiva para desentrañar el misterio del homo matematicus. He conversado con Everett sobre cómo contamos (números, no historias). Por cierto, me cuento entre los que para sumar nueve a una determinada cantidad, en realidad suman diez y restan uno:

ANDRÉS LOMEÑA: Recuerdo que algunos personajes de El clan del oso cavernario aprendían a contar. Esa fue la primera vez que pensé en los números desde una perspectiva antropológica. ¿Cuál fue la suya?

CALEB EVERETT: Las semillas para pensar de forma distinta en los números se plantaron cuando era un niño y vi a personas que se diferenciaban bastante respecto a cómo contaban, o al hecho mismo de si contaban. Esto fue así porque pasé buena parte de mi infancia con indígenas amazónicos, como he contado en el libro. Más tarde, cuando ya era un investigador, me di cuenta de que algunas de las ideas aceptadas sobre los números en el ámbito de la academia no encajaban con lo que había presenciado. Ese fue el verdadero comienzo de un viaje para entender mejor cómo aparecieron los números y para comprender en qué medida habían tenido efecto en nuestra especie.

A.L.: Tu apellido es Everett, así que he pensado inmediatamente en otro Everett: Daniel. Por suerte, puedo contabilizar dos Everett en la antropología sin gran dificultad. Me consta que él rechaza la gramática universal de Chomsky. Usted recalca que los niños usan un marco lingüístico para contar números, lo que quizás contribuya a rebatir el llamado mito del lenguaje, es decir, esa idea de una gramática universal. ¿Es así?

C.E.: Es natural que Daniel Everett acuda a tu mente porque es mi padre. Como muchos otros antropólogos, lingüistas y científicos cognitivos, compartimos la convicción de que los investigadores no podemos hacer afirmaciones rotundas sobre el lenguaje o la cognición sin primero tener en cuenta la verdadera extensión de la diversidad de idiomas y culturas humanas, incluyendo las pequeñas poblaciones indígenas. Esos idiomas y culturas plantean desafíos a algunas teorías e ideas, como la “gramática universal”, que estuvo muy sesgada por los idiomas europeos que comparten una raíz común. No me disponía a desmontar la noción de gramática universal, es más, esa idea es un tanto irrelevante en el trabajo que hago. La verdad es que para muchos académicos de mi generación esa idea nunca fue demasiado convincente. Creo que la influencia del paradigma universalista ha disminuido mucho en las dos últimas décadas.

A.L.: Max Tegmark sostiene que la realidad es matemática. Según sus controvertidas ideas, las estructuras matemáticas, más que inventarse, se descubren. Me da que su enfoque es diametralmente opuesto...

C.E.: No creo que las dos perspectivas sean necesariamente incompatibles. Esta es una forma de verlo: en la naturaleza se dan patrones muy claros. Por ejemplo, la circunferencia de un círculo siempre es más grande si se compara con la longitud del diámetro. Así que el número pi existe, y está ahí para ser descubierto, incluso aunque los círculos perfectos sean una especie de idealización. Pero el número real que asociamos a pi (3,14...) depende por completo del tipo de sistema numérico que inventó nuestra cultura. Los sistemas numéricos son invenciones que dependen claramente de la cultura, como se evidencia por su variedad: hay sistemas de base diez, de base veinte, de base seis, de base sesenta, y así sucesivamente. Las palabras que designan números, incluso las palabras que hacen referencia a cantidades como “seis”, son igualmente una especie de invento. El cómo se han inventado en una determinada cultura puede tener efectos enormes sobre la historia de nuestra cultura; esto tiene más que ver con el registro histórico que con su interpretación.

Las personas suelen pensar que los números están en la naturaleza a la espera de ser descubiertos. En lugar de eso, la perspectiva que uso contempla los patrones de la naturaleza, pero nunca se hubieran descubierto esos patrones cuantitativos si no inventáramos números que se convierten en elaborados sistemas numéricos a través de las generaciones. Muchas personas no creen en los números como invenciones porque son herramientas cognitivas que pasan de una generación a otra, y la mayoría de nosotros las ha tenido desde muy temprano. Si observamos a adultos que no usan números, nos daremos cuenta de que resulta casi imposible “descubrir” la mayoría de cantidades o de patrones cuantitativos en la naturaleza sin heredar un sistema numérico. En mundos anuméricos, la mayoría de cantidades son borrosas e indistinguibles.