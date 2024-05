Solicitan el fin de los remolques climatizados para perros

Reacción contra uno de los puntos contenidos en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de animales durante el transporte y las operaciones conexas.

Se trata de la reclamación de la Asociación de Rehalas Regionales ‘Caza y Libertad’ (Arrecal), según recoge la revista especializada Jara y Sedal, relativa a implantar la obligatoriedad de una temperatura del interior del vehículo de transporte entre los 20 y los 25 grados, además el equipamiento con sensores de temperatura y humedad.

Desde Arrecal han remitido una carta en la que solicitan que se excluya a la actividad cinegética, la caza, de este punto. "Sorprende lamentablemente que en las consultas con las partes interesadas los organismos europeos no hayan tenido en cuenta a asociaciones como ARRECAL o a las federaciones de caza, las cuales son las mayores asociaciones de propietarios de perros a nivel europeo", ha indicado Felipe Vegue, presidente de la asociación.

"No entendemos cómo han podido incluir finalmente unas obligaciones tan estrictas"

En este sentido, y según recoge el citado medio, Vegue ha argumentado que en el informe previo y preceptivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no hay evidencias científicas suficientes para respaldar dicha propuesta: "No entendemos cómo han podido incluir finalmente unas obligaciones tan estrictas cuando no cuentan con aval científico alguno".

Al respecto el presidente de dicho colectivo ha esgrimido que, de salir adelante esta obligación, los cazadores se verán obligados a adaptar con esas condiciones sus transportes para perros, algo que considera que será inviable en términos económicos para una actividad sin ánimo de lucro.

"Es muy curioso que esta obligación no se implante en vehículos que trasportan niños o personas mayores, donde en muchos países de la Unión Europea todavía circulan sin aire acondicionado, pero sí quieran imponérnosla a los rehaleros y a los cazadores", ha expuesto Vegue.