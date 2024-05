Fran Rivera dice que el esfuerzo es fundamental en la vida y Bob Pop se corona con su réplica

El escritor Bob Pop ha dado una sonada respuesta al torero Francisco Rivera después de que éste asegurase que "el esfuerzo y la dedicación" son "pilares fundamentales para cualquier triunfo".

Bob Pop ha respondido en Hoy por hoy, de la Cadena Ser, donde ha dejado claro que, en su opinión, "el coaching no es un trabajo": "El coaching es una mierda".

"El coaching no te forma, lo que hace es entrenarte para ganar es un entrenador. Y yo no quiero que me entrenen, yo quiero que me eduquen, yo quiero que me formen. Y forma parte de este mercado horrible de lo competitivo", se ha lamentado el escritor.

En ese momento la periodista Àngels Barceló le ha recordado que "cada vez hay más gente famosa que se dedica a esto del coaching" y le ha explicado que "el ex torero Fran Rivera está montando unas charlas, que sería un coaching, que serían sobre el triunfo".

Dicho eso ha dado paso a las palabras del propio Rivera: "El esfuerzo y la dedicación son pilares fundamentales para cualquier triunfo, pero hay más: ilusión y sueños son el motor que lo mueve todo".

La respuesta de Bob Pop ha sido categórica: "¡Que Fran Rivera es nieto de un ganadero terrateniente! ¡Que ha estado casado con la hija de la Duquesa de Alba! ¡Pero qué poquísima vergüenza!".

"¿Y tú crees que a lo mejor esto lo hace para hacernos creer que matar animales no es lo peor que ha hecho en la vida?", ha preguntado Bob Pop antes de rematar: "Además no es el que sea el lápiz más afilado del estuche".