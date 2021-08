Los retos del futuro ante la digitalización

A pesar de lo que pensábamos, la pandemia ha dejado claro dos aspectos importantes en el panorama económico, social y cultural. La primera, que si bien es verdad que el modelo turístico es importante, es insuficiente para mantener un desarrollo sostenible y equilibrado. Y, en segundo lugar, la digitalización y la revolución tecnológica será fundamental para establecer las prioridades de la sociedad actual, si queremos por una vez en nuestra historia no quedarnos a la cola del desarrollo y dejar a un lado los estereotipos que no merecemos. Sobre todo, porque la sociedad canaria tiene mucho que aportar, pero, en ese intento crucial, tenemos que hacernos valer por nosotros mismos.

Estamos ante un nuevo orden económico, social y cultural, en el que la Administración Pública y las empresas van a tener un papel primordial. Sobre todo, en lo que concierne en la gestión de la riqueza pública dirigida al bien común, que no es otro que el buen gobierno, la inversión, la innovación y la gestión óptima de los recursos.

Para analizar en profundidad esta cuestión, el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, aseguraba que ante esta nueva disrupción existen dos factores claves en el desarrollo de los territorios: Estrategia y Excelencia, junto con la interacción entre las empresas y el Estado, una dicotomía fundamental para garantizar la estabilidad, la igualdad de oportunidades, los derechos y libertades, la justicia, el progreso y el futuro.

El desarrollo de los territorios pasa de forma inquebrantable por la articulación equilibrada y unísona de los actores económicos, sociales y culturales. No podemos enfrentarnos a los nuevos cambios y a un perspectiva distópica, si no somos capaces de realizarla sin una responsabilidad social y un compromiso con la ciudadanía. Evitar la distopía social nos supone acercarnos a esa excelencia tan esperada, pero que sin la estrategia necesaria y sin el impulso del talento y la innovación, no sería factible. Y todos estos esfuerzos implican inexorablemente lealtad y compromiso institucional de todos y de todas, y de cada uno de nosotros y de nosotras en su defensa permanente.

Es por ello que es fundamental motivar e incentivar la Equidad. Un valor ético que implica justicia. Igualdad de recursos, social, de género, de educación, de derecho, que sean inclusivos y que sean capaces de velar por el interés de todos y de todas aquellas que conformamos la sociedad.