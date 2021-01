Los sanitarios, de nuevo al límite: "Me da pánico volver a hacer triaje, a decir ‘este sí, este no’"

“Cansados”, “desmotivados” y “desbordados” son las palabras que más repiten cuando se les pregunta “¿qué tal?”. Los sanitarios llevan sus espaldas no una ni dos, sino tres olas pandémicas en menos de un año. Y quizá lo peor es que en el horizonte más cercano no ven mejora. Los retrasos en la vacunación y la aparición de nuevas cepas se suman a los estragos que han dejado a su paso unas navidades ‘salvadas’.

En algunas comunidades autónomas, entre ellas Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía, la tercera ola del coronavirus está siendo incluso más fuerte que la primera, cuando la peor parte se vivió principalmente en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Los hospitales y sus profesionales ya no saben de dónde sacar más camas: hospitales de campaña, capillas y hasta paritorios se utilizan para ampliar su capacidad. Pero parece que nunca es suficiente, y los sanitarios ya no sólo temen por los pacientes covid, sino por aquellos que, sin tener coronavirus, no pueden ser atendidos como deberían.

“Me da pánico volver a hacer triaje de guerra”

“Tengo miedo a que se me mueran los pacientes”, sentencia Javier Ortega, cirujano general en el Hospital del Tajo en Aranjuez y delegado sindical de Amyts. El médico ha pasado de sentir “pánico” por la enfermedad a temer por la vida de la gente que acude a él.

“Ahora mismo no podemos dar asistencia a las personas que no sean covid. Y eso es muy duro”, afirma. “Los cirujanos operamos cánceres; y si no operas esos cánceres, la gente se muere. Si retrasas un tratamiento quirúrgico oncológico, la mortalidad es bestial”, advierte.

“En marzo yo tenía pánico al virus. Tengo 56 años y tenía miedo a morirme, a transmitir la enfermedad a mi familia. Ahora ya lo he pasado, ya sé lo que es, ya estamos vacunados y tenemos mascarillas, pero la población no está protegida. El miedo que tengo es no poder asistir a la población ‘normal’ que tenga un tumor, una perforación o lo que sea”, describe. “Me da miedo tener que volver a hacer triaje de guerra, a decir ‘este sí, este no’. He visto morir a gente de 40 años en cosa de una hora durante una guardia Covid en Urgencias. Y eso es deprimente”.