Universitarios: matrícula en incertidumbre

Alba insiste en que los alumnos no esperan otra cosa de la Administración y de la universidad que “responsabilidad en cuanto a garantizar una educación de calidad y también a estar a la altura de la situación”. Por eso cree que, para la toma de decisiones, se debe contar también con el alumnado y los profesores, “la comunidad universitaria entera”: “No se nos tiene en cuenta, somos los últimos en enterarnos de todo, nos enteramos por prensa de cosas que no sabemos si se refiere a nuestra universidad... En resumen, la gestión de la información no está a la altura”.

Teniendo en cuenta que el actual modelo universitario combina formación teórica con práctica, Alba no sabe si se puede garantizar esta última de manera presencial. Por eso cree que el modelo que se está proponiendo vía internet no es inclusivo. Por ejemplo, en cuanto el acceso a materiales. En su caso, uno de los problemas es el estudio de fotografía: “No tengo uno en casa”. Por eso piensa que estudiar a distancia “dejas de lado a todos los que no tienen conexión a internet, a los que no tienen un ordenador propio o a los que tienen una persona infectada o dependiente a su cargo”.

También se ha hablado de “flexibilizar la evaluación”, Alba cree que es un “término muy amplio que queda bien dicho en una entrevista, pero no se traduce en medidas reales”. “Los alumnos que no tienen acceso a internet no pueden hacer exámenes online, muchos de los que estudian fuera no pueden pagar un alquiler en verano si se alarga el curso y los profesores no pueden ampliar su trabajo a corregir 400 trabajos que antes no tenían para sustituir exámenes”, asevera.

Además de críticas, tienen alternativas. “Una de ellas es que nos dejen desmatricularnos de las asignaturas que quedan pendientes, porque la universidad tiene que ofrecer una vía de escape si la docencia no está a la altura”, cuenta Alba. No sólo por los estudios, también por el dinero: “Pagamos unos pastizales impresionantes por la matrícula y parece que la universidad no está dispuesta a perder ese dinero”.

“Estamos en un limbo”

Otra de las incógnitas son las asignaturas pendientes. Lucía , estudiante de 4º curso de Diseño Integral y Gestión de la Imagen se pregunta cómo va a ser el desarrollo de esas asignaturas, cómo van a terminar, si se alargarán al año que viene... “No sabemos nada”, lamenta.

A ella la acaban de despedir de las prácticas debido al cierre de las empresas por la crisis del covid-19 y no sabe lo que va a hacer: “No sé si voy a tener que buscar otra empresa, si me van a contar las prácticas desde cero cuando ya tenía el 50% hecho, si me puede volver a contratar la misma empresa... ”.