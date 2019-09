EEUU confirma que pilotos del Ejército grabaron unos vídeos persiguiendo ovnis

US NAVY US NAVY-CBS NEWS

La terminología preferida para referirse a estos fenómenos es UAP. Gradisher asegura que “UAP proporciona el descriptor básico para los avistamientos / observaciones de aeronaves / objetos no autorizados / no identificados que se han observado entrando / operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares”. El sitio web también ha informado de que hasta que la Armada no clasifique el material, no se autorizará su lanzamiento al público.

El video causó sensación cuando The Washington Post y The New York Times, entre otros, revelaron que había sido obtenido y emitido por la Academia de Artes y Ciencias, la firma privada de investigación y medios cofundada por el rockero Tom DeLonge, anteriormente de Blink 182.

En un video, dos pilotos de la Armada rastrearon un objeto no identificado que volaba desde la costa este en 2015: ″¡Guau! ¿Qué es eso, hombre? ¡Mira ese vuelo! ”, dijo uno de los pilotos en el video.

En otro caso, un objeto llamado “Tic Tac”, porque tenía forma de caramelo, fue visto descendiendo en cuestión de segundos frente a la costa de California en 2004.

Además, en un incidente de 2014, un piloto de la Armada Super Hornet de Estados Unidos estuvo a punto de chocar con un objeto volador no identificado durante una misión cerca de Virginia Beach.

Aunque el Departamento de Defensa no hizo comentarios sobre los vídeos en ese momento, Luis Elizondo, el ex funcionario de inteligencia militar que dirigió un programa de ‘ovnis’ del Gobierno, dijo que había aún más información a la que la gente aún no ha tenido acceso.

“Mi opinión personal es que hay pruebas muy convincentes de que no estamos solos”, dijo Elizondo, que ahora forma parte de la Academia TTS, a CNN en 2017.