Ya está, ya llegóoooo (no, no es la Patrulla Canina, guiño a los padres con niños pequeños) la Lotería de Navidad de 2021. Si has entrado en esta noticia es que posees un décimo o una participación en la que, seguro, has depositado buena parte de tus ilusiones así que no nos entretenemos más y ponemos a tu disposición la herramienta con la que podrás salir de dudas y comprobar si eres uno de los afortunados de este 22 de diciembre.

Lo dicho: ¡¡¡¡SUERTE!!!!