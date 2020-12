Revuelo por la respuesta de Macarena Olona a si pasaría un confinamiento con Casado o con Sánchez

El diario La Razón ha publicado este sábado una entrevista con la diputada de ultraderecha Macarena Olona, a la que han preguntado con quién preferiría pasar un confinamiento, si con Pablo Casado, líder del PP, o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La respuesta de la parlamentaria de Vox ha dejado multitud de comentarios en las redes sociales, probablemente por lo inesperado de la misma:

“Sin lugar a dudas con Sánchez, al señor Casado no se le reconoce de un tiempo a esta parte, las traiciones que está cometiendo hacia su propio electorado, los bandazos ideológicos... le pasarán factura por parte de sus votantes, no me interesaría pasar tiempo con él. En cambio, con Sánchez podría ser útil esa proximidad y sería una maravillosa oportunidad para atraerle al ámbito del sentido común y el interés general. En su defecto le recordaría cada mañana de nuestro confinamiento juntos cada una de las traiciones que ha cometido contra los españoles y tendría que escucharme”.