Macarena Olona salta tras un comentario de Pablo Motos sobre ella en "El Hormiguero": "Sin prejuicios"

El comentario de Matos no dejó de ser una anécdota más del programa. Sin embargo, Macarena Olona ha decidido contestar al presentador y le ha invitado a irse con ella a un concierto de Chambao. “Pablo Motos, amo Chambao. Vamos juntos a un concierto de La Mari, pero sin prejuicios”, le ha respondido a través de un tuit.

El regalo que Woody Allen adeuda a Penélope Cruz

En “El Hormiguero”, Penélope Cruz aprovechó también la cita para contar el regalo que Woody Allen todavía le adeuda. “Me han contado que Woody Allen os hizo un regalo especial para la boda”, le pregunta Pablo Motos. Ella responde: “No, no me regaló nada en realidad. Era una escena de un beso, con Javier (Bardem), pero él nos dejó solos, se fue hasta del edificio y nos dejó ahí, la escena dura varios minutos y dijo que nos la mandaría, pero aún no lo ha hecho”.