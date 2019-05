Machismo, humillación y suicidio

Cada vez más personas son incapaces de comunicarse si no es humillando a otras en una suerte de canibalismo justiciero social, y lo cierto es que como sociedad se van aceptando unas reglas de juego que no tienen por qué ser las válidas. No todo puede valer, y en algún momento cada uno de nosotros y nosotras habrá de empezar a decir “no”, actuando de otro modo con reglas de juego más honestas, menos violentas, más respetuosas, si es que aún no lo ha hecho. Cada persona puede ser determinante si decide no convertirse en un testigo mudo, equidistante e indolente. Hay que reivindicar la importancia del me too, la importancia de la protección del grupo que se revela ante lo injusto, mostrándose solidario y respetuoso frente a todas estas situaciones de humillación, acoso y abuso hacia las mujeres, que no son más que otra arista social de la geometría machista y misógina construida durante tantos siglos.

Y esta última reflexión me sirve para decir que la forma en la que actuemos sirve para marcar la diferencia, que, al final, cuando nos regimos por normas de conducta según el feminismo estamos defendiendo una sociedad más respetuosa, solidaria y compasiva, y que estoy totalmente de acuerdo con la frase de Nelson Mandela que dice que “humillar a otra persona es hacerle sufrir un destino innecesariamente cruel”.