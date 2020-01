Madonna: tres conciertos cancelados en Europa y un bastón

“Lamento profundamente tener que cancelar mi concierto de Londres del lunes 27 de enero. Los médicos me han recomendado reposo durante unos días. Como sabéis, arrastro lesiones que me han afectado desde el principio de la gira, pero siempre debo escuchar a mi cuerpo y colocar mi salud en primer lugar. Lo último que quiero es decepcionar a mis fans o comprometer la integridad de mi show”.

Pero este, insistimos, no es el primero. Desde que aterrizó en Europa con su espectáculo se ha visto obligada a suspender tres veces el show —seis veces lo hizo en EEUU en el mes de diciembre—. El pasado día 19 no pudo actuar en Lisboa —allí comenzaba la gira— y canceló solo dos horas antes de empezar. Tampoco se subió al escenario el 22. Y el 27, de nuevo, su cuerpo no le permitió ponerse ante su público.