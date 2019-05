Madrid bien vale una misa... y hasta un gobierno

Los contactos aún son exploratorios y, aunque la triple derecha ha celebrado con antelación una alianza para gobernar las instituciones regional y local, todo está abierto, todo es posible y todo puede cambiar en cuestión de días. Todo depende de si Albert Rivera levanta el veto que en campaña impuso a los socialistas. El “no es no”, de momento, ya es hoy un quizá, un ya veremos, porque los naranjas no cierran tampoco la puerta a ningún pacto y han creado una comisión que decidirá caso a caso .

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

Lo único seguro es que, tras los resultados del domingo, la presión sobre Ciudadanos para que no normalice la entrada de la ultraderecha en los gobiernos aumenta por segundos dentro y fuera de España. La cita de Pedro Sánchez con Macron en El Elliseo tiene, además del análisis de los resultados electorales en Europa y el reparto de cargos en las instituciones comunitarias, ese objetivo: que los liberales españoles se sumen al cordón sanitario de sus homólogos europeos contra las formaciones ultras, en lugar de alcanzar alianzas con ellos. E ídem la explícita amenaza de ruptura que Manuel Valls ha lanzado contra Ciudadanos si pacta con VOX en Madrid. “Pido con mucha humildad que se me escuche en este tema. Mirad lo que sucede en el resto de Europa”, afirmó solemne el ex primer ministro francés y candidato por los naranjas a la alcaldía de Barcelona.