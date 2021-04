Madrid Central, modelo para una ley de cambio climático ambiciosa

Hace algo más de tres años comenzamos a pensar en la idea de Madrid Central. Una gran área de bajas emisiones que uniría las antiguas zonas de prioridad residencial, que se encontraban en un centro de Madrid colapsado de coches y que cada semana rebasaba los niveles de contaminación que marca la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea como aire saludable.

Comenzó entonces un proceso lento, a ratos frustrante, pero sobre todo lleno de esperanza por implantar una medida que sabíamos a ciencia cierta mejoraría la calidad de vida de las madrileñas y madrileños. Y cuando digo a ciencia cierta, no es solo una expresión: consultamos a los expertos, trabajamos de la mano de las universidades, se hicieron informes y estimaciones. Es decir, abrazamos la ciencia, como la hemos abrazado todos este año, sabiendo que era la mejor fórmula para encontrar soluciones a un problema, el de la contaminación, que cada año nos costaba y nos cuesta aún muchas vidas.

Durante el proceso de tramitación hubo que convencer a propios y ajenos. Había muchas dudas, recibimos críticas durísimas y se creó una polémica tras otra para intentar que todo se quedara tal y como estaba, para que nada cambiase.

Con cada anuncio, con cada avance, el nivel de crítica iba subiendo de tono: cochófobos, restricción de las libertades, gueto… Algunos incluso lo compararon con el Muro de Berlín. Hubo miles de titulares, cientos de noticias con información a veces ni siquiera contrastada y recibimos presiones de todas partes para no imponer una medida que iba en favor de lo único que realmente importa: la salud.

Y entonces, sucedió lo que nadie esperaba. Con las primeras medidas de restricción de tráfico, en uno de los episodios de alta contaminación, los reporteros y reporteras se echaron a la calle a buscar madrileños y madrileñas indignados con estos cambios, pero lo que encontraron fue muy distinto a lo que imaginaban. Las vecinas y vecinos de Madrid entendían, igual que lo hacíamos en el Gobierno de Manuela Carmena, que la salud es un bien preciado, frágil y que hay que cuidar por encima de todas las cosas. No hay mejor año que este para ser conscientes de ello. Así que, las respuestas ante las cámaras fueron de asentimiento general, de aceptación de las nuevas medidas, alguna confusión por ser el primer día, pero en su mayoría opiniones favorables a los cambios que estábamos haciendo.

Evidentemente, las críticas siguieron ocupando portadas y el hoy alcalde de Madrid se presentó prometiendo derogar Madrid Central. Es un orgullo decir que no lo han conseguido, no solo porque la justicia también comienza a tener claro que legislar contra la salud no es una opción, sino porque, cuando lo intentaron, miles de vecinos y vecinas se echaron a la calle una calurosa tarde de verano en la capital para decir que preferían una multa a que se siguiera poniendo en juego la salud de todas y todos.

Hoy se debatirá y se aprobará en el Congreso una ley de cambio climático que va un paso más allá, y obligará a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones antes de que finalice 2023. Sin embargo, es una ley que corre el riesgo de nacer vieja si no se introducen los cambios necesarios como reducir más rápido las emisiones de gases de efecto invernadero, como prohibir definitivamente las exploraciones de hidrocarburos, como promover asambleas ciudadanas o como introducir medidas reales de fiscalidad verde para la transición ecológica sea justa. En materia de lucha contra la crisis climática vamos tarde y a contrarreloj.