Maduro advierte de que no habrá impunidad mientras Guaidó intenta mantener el pulso en la calle

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, ha llamado este martes a “toda Venezuela a las calles” para continuar este miércoles, 1 de mayo, la que denomina “Operación Libertad”, con la que espera que Nicolás Maduro abandone el poder. “Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones”, ha dicho Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por medio centenar de gobiernos, en un vídeo publicado en sus redes sociales.