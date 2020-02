Maialen, la curiosa conexión entre Extremoduro y 'Operación Triunfo'

″¡Desde aquí le deseamos mucha suerte! Cruzamos los dedos para que entre”. Este mensaje de ánimo dedicado a Maialen Gurbindo (Pamplona, 1994) durante el casting de OT 2020 no lo escribió un amigo cercano, sino que procede de un artículo publicado en la web Mariskal Rock , el principal portal de noticias de música heavy de España, dirigido por Vicente Mariskal Romero , también director de la revista La Heavy.

Del indie al rock

Tras ese romance con el indie, esta edición puede suponer un acercamiento al rock, algo que no logró el también rockero Víctor Estevez (OT 2005). Maialen ha llegado a la Academia dispuesta a romper moldes. Escogió el tema Nuestra canción del grupo colombiano Monsieur Periné para cantar en la gala 0.

“Me ha gustado muchísimo lo que has hecho y te agradezco que hayas escogido una canción de Monsieur Periné. Has traído un pop de colores, un poco naif. Has sido muy valiente porque la sombra de Cata [líder del grupo] es muy alargada”, le dijo el jurado Javier Portugués, Portu, tras su actuación.