Mamen Mendizábal lanza una tajante recomendación al presidente de Iberdrola

“Alguien que gana 13 millones al año y que probablemente está exento de pagar la luz no puede empatizar con lo que supone una subida de la luz para un hogar medio español”, ha destacado.

Además, la periodista ha asegurado que “no puede saber lo que supone la subida eléctrica en un hogar, no puede saber lo que supone no encender o ponerte: ‘apaga la luz, ten cuidado, no gastes’... Esto que nos dicen en las casas para rebajar la factura”.