La resaca tras la protesta: qué supone que cientos de miles de personas marchen por la sanidad

A la enfermera y epidemióloga Pilar Serrano todavía se le ponen “los vellos de punta” cuando recuerda lo vivido este domingo en Madrid en la manifestación por la sanidad pública. Ángela Hernández, cirujana, confiesa también que se le llenaron los ojos de lágrimas cuando, a la altura de la calle Princesa, la gente empezó a aplaudir “espontáneamente” a los médicos que sostenían la pancarta de la columna Este . “Sólo por eso me mereció la pena”, cuenta Hernández. “Nos hicieron un pasillo, fue muy bonito, muy emocionante”.

Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, se ha convertido estos días en la cara visible de la protesta médica en la Comunidad de Madrid que ha estallado tras el plan de Urgencias extrahospitalarias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Dice que no recordaba haber estado en una manifestación tan multitudinaria “desde [el asesinato de] Miguel Ángel Blanco”, en 1997. Se estima que la movilización de este domingo en Madrid por la Sanidad reunió a más de 200.000 personas –según Delegación del Gobierno–, el triple según los organizadores.

A Hernández no le importa admitir que no se esperaba tal cantidad de gente saliendo a la calle por la sanidad, después de la campaña de desprestigio lanzada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra los sanitarios, y después de las agresiones que están sufriendo los profesionales en su puesto de trabajo. La psiquiatra Marta Carmona, en cambio, sí esperaba esa afluencia. “La situación es muy mala, pero ver a esa gente, escucharla y notarla a tu alrededor no deja de calentarte el corazón”, reconoce.