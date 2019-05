Aunque no es un escritor atormentado y puede que los intensos sean realmente quienes le leen (en función de cómo lo hagan), el periodista aprovecha esta entrevista con El HuffPost para hacer un buen psicoanálisis. Y de paso, habla de periodismo (sin complejos), de televisión, de postureo, de las obsesiones, de las primeras veces y de la infancia, que es el germen de ese “miedo tan jodido que se nos crea dentro” y en la que “no hay segundas oportunidades”. Y aunque cuente “cosas oscuras”, ese no es “su estado natural”.

¿Vas por la vida como un escritor de alma torturada?

Me lo he pasado muy bien escribiendo, disfruto mucho. No escribo con el alma torturada ni busco explorar ningún pecado. Si estoy mal, no escribo. A veces me río de lo que escribo y eso es malo... digo, ‘hostia, qué bueno esto’.

¿Te gustas?

No, cuando pasan los días ya no me puedo leer, me caduca muy pronto el gustarme. Nunca estoy muy orgulloso durante mucho tiempo de algo que he hecho, siempre creo que puedo ser mejor. Cuando te hablan del éxito, del reconocimiento... nunca me he creído ni la mitad, porque el hecho de pasarlo bien y poder vivir de eso es lo importante.

¿No te lo crees ni un poco? Muchos jóvenes que quieren ser periodistas se fijan en ti.

Que se fijen en mi forma de contar las cosas me hace mucha ilusión. Yo no he hecho la carrera de periodismo y me enorgullece que se fijen en mí, pero no me enorgullece tanto que quieran ser columnistas. El columnismo es mi área de servicio, me gusta reportajear, escribir crónicas. Una chica que esté estudiando periodismo no puede pensar ‘quiero ser columnista’.

Te gusta reportajear pero este libro es literatura... ¿Es cierto que llevas 25 años escribiendo una historia de ficción?

Llevo 25 años empezando un libro. La primera frase de este la escribí hace un año, estaba en un taxi y me puse a pensar (tenía tiempo porque no funcionaba la máquina de la tarjeta). Se la enseñé a mi pareja y me dijo ‘parece un microcuento’.

Ay... ¿como los de Mónica Carrillo?

No... no, no sé, pero vamos, no escribo microcuentos. Sabía que esa frase estaría en algún lado y que era el buen comienzo de una novela. Pero vamos, estuve un año sin saber la segunda frase. Antes del verano de 2018 empecé a pensar que quería contar esa historia y me puse en marcha en octubre. La tuve que escribir de corrido porque tengo cero disciplina, yo trabajo sobre plazo. Desde que lo entregué, estuve atormentadísimo por no poder tocar nada, con ralladas sobre cómo mejorarlo. La voz narrativa es la de un chico de 15 años. Hay cosas que pueden estar mejor narradas, pero está hablando un crío de 15 años. Hay algo bonito en esta naturalidad de escribir. Me da vértigo leer cosas que no recuerdo haber escrito, así que no voy a abrir el libro en mucho tiempo. Me da mucho pudor.

A ver, esto sí que es un poco de escritor atormentado...

No, son inseguridades, tiene que ver con que nunca estoy satisfecho ni piso suelo firme. He aprendido a convivir con eso y estoy orgulloso porque ha sido un trabajo psicológico de años, pero convives con esa insatisfacción. Eso o tirarte por una ventana. Tiene algo de perfeccionismo, aunque las cosas perfectas no me gustan. He llegado a pensar si era una pose.