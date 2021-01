Manuel Martín, la mitad del dúo

Manuel, o Manolo, como lo llaman sus amigos, acabó harto de la música. Tanto, que hace más de cuarenta años que no ha vuelto a tener contacto con nadie de ese negocio. Con su hermano José Antonio formó un dúo, José y Manuel, antes de integrarse en Solera, uno de los grupos más efímeros y brillantes del pop español. A pesar del prestigio que había obtenido como bajista, Manolo Martín (Málaga, 1946), dejó los escenarios para trabajar en una editorial. “Tenía dos hijas, una familia. No me arrepiento de la decisión que tomé”, me cuenta.

Los hermanos Martín habían descubierto su afición musical gracias a un regalo de reyes. A José Antonio le echaron una bandurria y acudió a los Coros y Danzas a aprender a tocarla. Allí conoció a una muchacha pizpireta que cantaba muy bien, a la que todos llamaban Pepita y que apenas un año después se convertiría en Marisol.

También los Martín abandonarían la capital malagueña para instalarse en Madrid porque trasladaron al padre, guardia civil. Manolo y una hermana fueron los primeros en abandonar la casa que ocupaban en los alrededores de la Plaza de la Merced, a pocos pasos de la casa natal de Picasso, para buscar trabajo en el nuevo destino.

“Empecé como administrativo en una agencia de viajes -relata Manolo. Por las tardes, mi hermano y yo componíamos canciones. José Antonio tocó con Los Vuelcos, unos chicos valencianos. Con ellos aprendí a tocar el bajo mientras actuábamos en el Hotel Universal de Pontevedra. Luego conocimos a Joaquín Torres que nos presentó a su padre, un directivo de El Corte Inglés que se ofreció a ser nuestro productor. Nosotros teníamos nuestros instrumentos pero él nos compró otros mejores, también trajes y hasta nos buscó un local para ensayar. Uno de los componentes de Los Vuelcos tuvo que casarse y el grupo se disolvió. Fuimos a contárselo a los grandes almacenes y quedó en que hablaríamos pero cuando a los pocos días volvimos al local, no había nada. Se había llevado todos los instrumentos, los que él había comprado y los nuestros.”

Pese al incidente, la amistad con Torres, que formaba parte de Los Pasos, les llevó al despacho de Rafael Trabucchelli, el todopoderoso director artístico de la discográfica Hispavox. El productor les tomó cariño y se entusiasmó con lo que le cantaron, aunque fuera en un “inglés de camelo”.

-Vamos a salir con un elepé -anunció Trabucchelli. En esa época, lo normal era presentarse con un disco pequeño pero José y Manuel lo hicieron con Génesis, un álbum ambicioso que recibió excelentes críticas.

“De cerca, Trabucchelli era una persona entrañable. Aunque estuviera liado, siempre nos recibía. Como estábamos sin un duro, le presentábamos una canción y nos adelantaba algo de dinero. Siempre se quedaba contento. Ésto para el próximo disco, decía. Con nosotros siempre se portó bien aunque, en honor a la verdad, tenía ideas distintas a las nuestras. En algunas canciones metía trompetas y cosas que nosotros no habíamos pensado porque estábamos más cerca del folk pero como era dios no le íbamos a decir que no nos gustaban. Él se encargaba de todo y nos encontrábamos con el disco terminado. A Waldo, por ejemplo, lo vimos siempre de lejos, con su Lamborghini. No llegamos a tratarlo nunca. Grabábamos las bases y ellos metían lo demás.”