Manuela Carmena responde casi dos años después al "senil" de Cayetana Álvarez de Toledo

Carmena confesó que no le daba importancia, ya que se metieron con ella mucho tiempo: “Me inspira curiosidad cuando una persona como ella (Álvarez de Toledo) dice eso, siempre digo que me gustaría hablar con ella para poder explicarle”.

La exalcaldesa de Madrid también contó que un escritor un día dijo que estaba loca, algo que le sorprendió. “Intenté mandarle una carta para hablar con él para ver si así se quedaba más tranquilo, pero su asistente me dijo que no hablaba con políticos, así que lo dejé. En líneas generales no me ha importada nada”, añadió.

Gonzo también le preguntó sobre si sabía el motivo por qué al actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revillla, dos años mayor que Carmena, nunca le han llamado “viejecito, abuelito o político senil”.

La exdirigente de Más Madrid considera que los insultos respecto a su edad o la interpretación de un deterioro mental le llegaban, mayoritariamente, de partidos de la derecha o de la extrema derecha: “No estaban dispuestos a permitir que después de tantos años de un gobierno de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid aquello cambiara. Yo creo que fui una víctima de esto”.