Manuela Vallés confiesa su aventura más "extrema" en 'La Resistencia': "No es para recordar"

Manuela Vellés se pasó este miércoles porLa Resistencia y descubrió a David Broncano que además de actriz es cantante. Aunque lo más sorprendente para el presentador no fue eso, sino su inclinación por las aventuras “extremas”.

La artista, que acudió para promocionarLa influencia, confesó qué era “lo más fuerte” que había llegado a hacer en su vida. “Irme con un tío con el que me había enrollado esa noche de viaje. Coger el coche e irnos”, afirmó antes de cuestionarse sobre si en realidad era “tan fuerte”.

Vallés explicó que “conocía” al chico, pero que la relación se redujo a esa noche. “Nos enrollamos una noche en un bar y en la calle después” y, tras ello, “decidimos esa misma noche irnos de viaje”.

La realidad, según relató, llegó al día siguiente de la aventura. “No me acuerdo donde fuimos porque iba borracha”, contestó a Broncano. “Cuando me desperté dije: ’¿Pero qué coño hago aquí, dios mío? Y estuve todo el fin de semana intentando huir porque no quería estar ahí”, continuó narrando. Para la actriz, “no es algo para recordar”.