Mar Espinar (PSOE): "El problema de Almeida es que se cree que todo el mundo ha vivido como él"

Pocos segundos hacen falta para saber que a Mar Espinar (Granada, 1982) le apasiona su trabajo al frente de la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Ella misma reconoce, con el brillo en los ojos, que le encanta patearse las calles de la capital y hablar con la gente.

Entiende la política como el modo de dar soluciones y proteger a los que peor lo están pasando y asegura que no se puede dejar “a parte de los nuestros” viviendo en unas condiciones malas. “La política tiene que dar respuesta a esto”, señala.

Publicidad

Por eso, cuando ve la gestión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no duda en definirle como “el primer alcalde fake de la historia” de la capital. “Cuando tiene que hacer no hace y cuando no tiene que hacer se apunta a todo”, critica.

La portavoz socialista cree que el edil madrileño “está centrado en su única supervivencia”. “Lo demostró cuando saltó del barco cuando Casado se hundía y se echó a los brazos de Feijóo”, recrimina.

Cuando lee y escucha el nombre de algunos de los ministros del PSOE como posibles candidatos a las próximas elecciones municipales, Espinar apunta a que esas expectativas que se están generando se deben a que “algo estamos haciendo bien como grupo municipal”.

Atienda a El HuffPost horas después del último Pleno del Ayuntamiento en el que, entre otras cosas, se reprobó a Pablo Iglesias por sus palabras sobre la Policía Municipal.

Publicidad

Usted ya advirtió que todo esto (las palabras de Pablo Iglesias) lo tenía que investigar la Justicia. ¿Cree que el PP no está pendiente de las cosas importantes en Madrid?

No es que lo crea, es que tengo la certeza de que el PP, con José Luis Martínez-Almeida y todo su equipo de Gobierno no están a lo que les preocupa a los madrileños. Querían hablar de la Policía Municipal, que nos representa a todos, y está sufriendo una grave crisis interna por unos problemas que está poniendo en cuestionamiento la integridad del cuerpo. ¿Quieren hablar de la Policía Municipal? Qué hablen de eso. En el Pleno se habló dos veces de Pablo Iglesias, no sé qué sentido tiene. No sé a quién le interesan las declaraciones de una persona que, bajo mi opinión, ha sido muy torpe y que no tiene gracia. Llevar eso al Pleno, cuando yo estoy viendo cada día los problemas que tienen las personas para andar por las calles, para que Bicimad llegue a sus distritos, para que la EMT no se retrase... De eso es de lo que hay que hablar.

Achaca a Almeida que ha podido ejecutar medidas para cambiar la situación, en barrios como Lavapiés, y no lo ha hecho. ¿Cómo valora el mandato de Almeida en Madrid?

Cuando nadie conocía a Almeida, él hizo un paseo por toda esa zona y habló con comerciantes, con vecinos. Nosotros casi cuatro años después hemos hecho el mismo recorrido y Lavapiés está muchísimo peor. No porque gobierne el PP, sino porque no se ha hecho nada. Lo cierto es que en las líneas generales del Presupuesto, estamos hablando de que se va a permitir el lujo de reducir en un 15% las inversiones en esta ciudad. Tenemos como medida estrella la bajada del IBI, el proyecto de ciudad que tiene Almeida en este mandato. Bajar el IBI al mínimo legal, en un Ayuntamiento que está endeudado.

Publicidad

¿Dónde está Almeida? Más allá de a nivel nacional. Sí le daría un consejo, tiene que tener más confianza en sus jefes nacionales como la tengo yo. Qué deje al señor Feijóo hacer su papel, que le deje. Qué confíe en él, está en sus filas. Todavía no le ha echado. Qué confíe en él y se dedique a Madrid. Porque cuando tiene que hacer no hace y cuando no tiene que hacer se apunta a todo.

“Almeida tiene que tener más confianza en sus jefes nacionales. Qué deje al señor Feijóo hacer su papel. Todavía no le ha echado. Qué confíe en él y se dedique a Madrid”

¿Cree que sigue ejerciendo en la sombra la portavocía del PP nacional?

Creo que lo está haciendo porque no tiene ningún proyecto ni tiene nada que contar de Madrid. Entonces, a él, todo lo que sea embarrar, enfangar, confrontar, enfrentar… Le viene bien, porque es ahí donde se siente a gusto este Partido Popular. Y es una pena, lo he dicho siempre y lo mantengo. Esta ciudad, esta comunidad, este país, necesita una derecha razonable. Un PP con el que se pueda hablar, con altura de miras, que sea consciente de los momentos que estamos viviendo y que la respuesta tiene que ser unitaria.

¿Dónde está el PP cuando los españoles, cuando los madrileños, lo están pasando mal y se necesita que ellos tengan esa visión política? Ellos entienden la política como un negocio. Almeida está centrado en su única supervivencia. Lo demostró cuando saltó del barco cuando Casado se hundía y se echó a los brazos de Feijóo. Pero antes de hacer eso le habían dicho que a ver si podía controlar a Ayuso. Lo único que ha demostrado es ser obediente al amo que le corresponda.

Entrevista a Mar Espinar, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. PATRICIA DONOHOE / EL HUFFPOST

Publicidad

En estos últimos cuatro años ha pasado de todo, pero quizá lo más importante que ha acontecido en el Ayuntamiento de Madrid ha sido el caso de las mascarillas. Pasados unos meses y en plena investigación judicial, ¿cree que le puede pasar factura a Almeida?

Es lo que mejor representa lo que es el PP cuando está en las instituciones. Luceño y Medina ahora nadie saben quiénes son, pero la carpeta de marrones Luceño viene de la Púnica. La relación de Luceño con el PP no hace falta demostrarla, está ahí. Pero a Almeida no le sonaba de nada.

A mí, si hay una cosa que más me molesta de Almeida, aparte de que esté perdiendo la oportunidad de ser alcalde, es que nos tome por idiotas. Que alguien del Partido Popular no sepa quién es Luceño, es, ¿de dónde has salido? No es creíble. Ellos no se lo llevan, pero usan la institución para que los suyos se lo lleven. Yo no me creo que de esas mil ofertas que entraron junto a la de Luceño y Medina, la que más garantías tuviera era precisamente la más cara y la que menos certificados acompañaba. No me lo creo yo, ni nadie que esté dispuesto a entender toda la información sobre ese caso. Hay que respetar lo que representas y Almeida no lo representa. Creo que estamos ante el primer alcalde fake de la historia de Madrid.

A su lado, Ciudadanos y la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Las terrazas Covid o sus fotos desmantelando varias chabolas han protagonizado gran parte de su gestión. ¿La ve en una lista conjunta con el Partido Popular?

Creo que Begoña Villacís la teoría la tiene muy clara. Es verdad que podría haber sido un retén para determinadas políticas. Creo que en el momento en el que ella acepta ser vicealcaldesa apoyada por Vox, mientras renegaba de la ultraderecha, es el ejemplo claro de lo que iba a ser Ciudadanos en este mandato. Sorber y soplar constantemente, al mismo tiempo.

Publicidad

Luego ha tenido intentos desesperados de buscar su protagonismo, como con las ordenanzas de terrazas. Vio que a Ayuso le funcionaba y ella se inmoló y tiró con eso, pervirtiendo completamente el uso del espacio público en la ciudad de Madrid. Convirtiendo el espacio público de Madrid en una auténtica selva, en una jungla. El ejemplo claro de cómo está Ciudadanos es cuando salió en el Pleno a decir ‘oye que nosotros también gobernamos y nadie nos ha nombrado’.

Entrevista a Mar Espinar, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. PATRICIA DONOHOE / EL HUFFPOST

Faltan siete meses para que los madrileños vuelvan a ir a las urnas. Se ha hablado de un sinfín de nombres dentro del PSOE como posibles candidatos a la alcaldía de Madrid. ¿Qué siente cuando se haba de otros candidatos y no de usted?

Yo lo he dicho muchas veces, soy una mujer de partido. Son los procesos internos de mi partido y a mí mi partido me pidió hacerme cargo de la portavocía de mi grupo municipal, algo que les agradezco enormemente. Es un placer, es un honor y soy una privilegiada porque no todo el mundo puede decir que está haciendo lo que le apasiona y yo sí puedo decirlo.

Me apasiona tanto y me gusta tanto que estoy centrada en eso. Me apasiona Madrid, me encanta patearme sus calles, me encanta hablar con la gente y me encanta hacer lo del despacho móvil donde puedo patear las calles. Eso es lo que me gusta. A esto es a lo que tengo el privilegio de dedicarme y en eso estoy.

Publicidad

¿Quién cree que está más cerca de serlo? ¿Cuál es la percepción que tiene desde dentro?

Se están generando muchas expectativas sobre la candidatura del PSOE en las siguientes elecciones y es una buena señal. Creo que algo estamos haciendo bien como grupo municipal cuando hay tanta expectación sobre quién va a encabezar esas listas. Porque es muy necesario decirle a la gente que esta derecha no puede continuar en Madrid. Además, nos engañan intencionadamente.

Ahora mismo hay un mantra por parte del PP de que los impuestos son malos. Quieren que cale ese mensaje. ¿Por qué? Porque saben que los impuestos son necesarios y saben que el PSOE es un partido responsable. Hay que decirle a las personas que lo están teniendo fácil que hay muchísima gente que no. ¿Por qué los que tienen más tienen que pagar más? Por la misma razón de que el hermano mayor tiene que cuidar del hermano pequeño. Tenemos que volver a desarrollar ese sentimiento de comunidad. O nos cuidamos todos o no vale para nada. Esto no es un sálvese quien pueda. Es o todos o ninguno.

“Se están generando muchas expectativas sobre la candidatura del PSOE en las siguientes elecciones y es una buena señal. Creo que algo estamos haciendo bien como grupo municipal”

¿Cuál es la estrategia que debería aplicar la izquierda para transmitir su mensaje a los madrileños?

Creo que hay que dejar de hablar de estrategias políticas. No creo que sirvan de nada. Lo que tiene que hacer la izquierda es creerse lo que dice, ser consecuente. Creo que hay que estar en la calle, estar con las personas que están mal. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, que es trabajar. Tenemos las mismas respuestas. Es una cuestión de bajar al barro, de bajar a las calles, hablar con la gente.

Hay un alcalde que debería estar defendiendo a todos los vecinos de Madrid que no pueden acudir a sus urgencias en los centros sanitarios. Deberíamos tener un alcalde que le dijera a la presidenta Ayuso lo complicado que es para la gente no poder acudir. Un alcalde que defendiera a los madrileños y no a la señora Ayuso.

Publicidad

¿Qué mensaje le tendría que trasladar a los jóvenes cuando escuchan al alcalde decir que están ‘abocados al fracaso’?

Yo sería muy sincera. Creo que el alcalde ha pasado una juventud como yo, en la que no hemos necesitado ningún tipo de ayuda porque hemos tenido familias que nos lo han podido proporcionar. Pero, insisto, nuestra realidad no es la de todo el mundo, hay mucha gente joven que necesita que se apueste por ellos.