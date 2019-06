Marcos de Quinto (Cs): "Me siento más cercano a la izquierda que a la derecha"

“Hay mucho ruido sobre lo que dice Macron”, asegura De Quinto, quien dice que “la realidad es que a Luis Garicano [eurodiputado de Cs] le acaban de nombrar vicepresidente económico del grupo ALDE”. “Tenemos muy buenas relaciones con todos los dirigentes europeos”, afirma.

También ha abordado otra polémica, relacionada con él y más concretamente con su multimillonario patrimonio. De Quinto defiende haberlo conseguido “trabajando y no haciendo negocios oscuros”. Y añade: “Lo que tengo, lo he conseguido con mucho esfuerzo, y ser rico cuando eres honesto no es nada vergonzante, lo vergonzoso es enriquecerte cuando robas. Lo que es un demérito es no aportar nada a la sociedad o quitarles el dinero a otros para engordar tus bolsillos. No tengo que avergonzarme de mi patrimonio y mucho menos de haber trabajado muchísimo toda mi vida”.