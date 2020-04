Margarita Robles emociona al recordar casi entre lágrimas a los fallecidos en la morgue del Palacio de Hielo

“No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que nuestras Fuerzas Armadas siempre han estado con ellos, no les han dejado solos ni un minuto. Nunca les vamos a dejar atrás. En todo momento han estado con ellos, guardando por su dignidad, por su respeto, y orando cuando sabían que eran personas creyentes”, ha indicado.

“Es lo que hemos podido hacer y lo hemos hecho de corazón, que las familias sepan que no les olvidaremos”, ha continuado Robles. En referencia a los seres queridos de los fallecidos también ha pedido “que sepan que en otro mundo mejor les estarán viendo, ayudándonos a todos y yo no puedo dejar de acompañarles en ese dolor y que tengan esa seguridad de que no estuvieron solo porque nuestras Fuerzas Armadas estuvieron con ellos”. “Nuestro recuerdo, cariño y oración para todos ellos”, ha rematado.

En el vídeo se pueden ver gestos de emoción también en los mandatarios madrileños, especialmente en el caso de la presidenta de la Comunidad, que en varias ocasiones asiente ante las palabras de la ministra.

Sus palabras le han hecho trending topic en España, con múltiples reconocimientos y aplausos de todo el espectro ideológico.