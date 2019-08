María Isabel responde a las críticas sobre su carrera tras 'Antes muerta que sencilla'

Antes muerta que sencilla es todo un himno para una generación. Con esta canción, María Isabel saltó a la fama y también le ganó Eurojunior en 2004. El tema sigue siendo todo un éxito y, muestra de ello, es que lo siga tocando en sus conciertos. Eso precisamente ha hecho que muchos la critiquen por “vivir de ese éxito”. La cantante ha respondido en Twitter y ha aclarado que tiene mucha carrera más allá de ese hit.

“Lo comunico por aquí y así creo que lo entenderéis mejor, hay gente que cree que solo tengo Antes muerta que sencilla, que esa sea mi canción más conocida no quiere decir que desde ahí no saco más canciones... Señores entren YouTube y pongan Tu mirada que es mi nuevo single”, empieza diciendo en su publicación, que acumula más de 5.700 me gusta.