María Isabel se arrepiente de este detalle de su infancia

La cantante María Isabel ha estado prácticamente desaparecida después de que en 2004, con solo 9 años, ganase Eurojunior con la canción Antes muerta que sencilla. Ahora, con 23 años ha vuelto a los focos. La onubense visitó el pasado sábado el programa de Toñi Moreno, Viva la vida (Telecinco), y allí habló sobre el éxito que tuvo en su infancia y cómo supo sobrellevarlo.

"Lo veía como un juego, creo que no era consciente de lo que estaba sucediendo y ahora cuando echo la vista atrás me doy cuenta de lo que fue. Pero volvería a repetirlo siempre", comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, sí que reconoce que se arrepiente de su forma de ser en la infancia y sobre todo, de su personalidad delante de las cámaras. "Me hace gracia verme de niña, pero no sé por qué era así. ¿Por qué era tan redicha? Si no aguanto a los niños así", bromeó, de hecho señaló que le daba "vergüenza" verse en algunas intervenciones.

Moreno recordó en la entrevista que el éxito de María Isabel hizo que la nombraran hija predilecta de su pueblo, Ayamonte (Huelva), y que le hicieran incluso una estatua. La presentadora también le preguntó que cómo había conseguido sobrellevar la fama a tan temprana edad, a lo que la cantante señaló que le habían propuesto en muchas ocasiones trasladarse a Madrid para relanzar su carrera, pero que lo había rechazado, en parte por sus padres, que siempre han querido que lleve una vida "normal". "Mi padre sigue con su trabajo en los astilleros, mi madre como ama de casa y siempre hemos tenido una vida súpercorriente: mi colegio, mis amigas, mi gente, mi pueblo, mi playa y mi todo porque estoy enamorada de Ayamonte", contó.

María Isabel volvió a la escena mediática después de que hace un mes publicase una imagen en bañador en su cuenta de Instagram con una estética parecida a la de las Kardashian. Las instantánea se volvió viral en pocas horas y la mayoría de comentarios destacaban cómo había cambiado la niña que ganó Eurojunior en 2004.