María Jiménez cuenta en 'Liarla Pardo' el "mal rato" que le hizo pasar Juan Carlos I

La cantante María Jiménez ha sido entrevistada por Cristina Pardo en el programa Liarla Pardo de LaSexta, donde ha contado una anécdota que vivió con el rey emérito, Juan Carlos I.

Pardo ha preguntado a Jiménez cómo era su relación con el rey. La cantante ha contado que ella le enviaba todos sus discos salvo el último, ya que el monarca se encuentra fuera del país tras sus escándalos financieros.

“Teníamos una relación muy bonita”, ha dicho Jiménez, quien sin embargo ha recordado un momento incómodo que vivió con quien fuera jefe de Estado.

La cantante afirma que en una de las veces que el monarca les invitó a ella y a su entonces marido, Pepe Sancho, el rey le “cogió por el brazo” y le “empezó a dar vueltas por los Jardines del Moro”.

“Y yo: ay, ay, ay, ay. ¡Pepe! ¡Pepe! Y Pepe no me echaba cuentas. Hasta que ya me pude soltar del rey, que era muy ameno conmigo, dándome las gracias por el disco, que escuchaba mi música en el helicóptero...Vamos, encantador”, ha contado Jiménez.