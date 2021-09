María Llapart da un repaso a Espinosa de los Monteros, que acaba fuera de sí

La periodista de La Sexta María Llapart ha protagonizado un tenso rifirrafe con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha acabado con éste visiblemente irritado y elevando el tono de voz.

Todo ha ocurrido durante una rueda de prensa. Allí, y después de que el dirigente de Vox cargase de nuevo contra la inmigración, la periodista ha tomado la palabra.

″¿Todos los inmigrantes cometen delitos? No. Cometen delitos cuatro veces más que los españoles. ¿Todos los españoles cometen delitos? No. ¿Todos los hombres son maltratadores? No. Pero los extranjeros cometen cuatro veces más de delitos que los españoles en proporción a su tamaño”, ha asegurado Espinosa de los Monteros.

“Perdone, esos extranjeros a los que usted se refiere trabajan en nuestras casas, en algunas casas, nos atienden en los supermercados, limpian los centros de salud y los hospitales. ¿Usted cree que, si le están escuchando, se pueden sentir dolidos? ¿Pueden pensar que cuando salgan a la calle todo el mundo les va a ver como unos delincuentes?, ha preguntado Llapart, que ha bajado el micrófono con rabia.

Esa pregunta ha molestado enormemente al portavoz de Vox, que ha respondido muy irritado y elevando la voz cada vez más: “Usted gesticula mucho y se indigna muchísimo con las matemáticas. Estoy convencido de que esos extranjeros, inmigrantes, que trabajan, que contribuyen, que son parte de nuestra sociedad, son los primeros interesados en que los otros, los que delinquen, los que agreden, los que violan, sean identificados y expulsados cuanto antes”.

Y ya, casi a gritos, ha añadido: ”¿Sabe usted por qué? Porque es tremendamente injusto para los inmigrantes que han entrado aquí de manera legal. Es tremendamente injusto para los inmigrantes que han hecho la cola que otros se cuelen”.

“Y lo que es tremendamente injusto para las víctimas de todos ellos es que usted se haga aquí la indignada, como si fuera culpa de las matemáticas o fuera culpa de alguno que está señalando el problema cuando no está usted atacando el problema”, ha terminado.