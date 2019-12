A María Patiño se le hincha la vena y estalla en 'Sálvame' contra Iñaki Urdangarin: "No tiene un ápice de vergüenza"

María Patiño se revolvió varias veces este jueves en su asiento de Sálvame (Telecinco) al hablar de la salida de prisión por Navidad de Iñaki Urdangarin. El cuñado del rey está disfrutando de un permiso de cuatro días en el que se ha trasladado a Vitoria para reunirse con su familia.

Precisamente el 25 de diciembre fue fotografiado paseando de la mano con la infanta Cristina y rodeado por el resto de su familia antes de ir a misa. Las imágenes no han gustado nada a la colaboradora de Sálvame, que arremetió duramente contra el cuñado del rey Felipe VI.

“La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin no han vivido ni van a vivir ni esto [gesticulando] a nivel económico, ni les va a faltar absolutamente nada. Es verdad que está pagando con la ley, evidentemente, pero en la vida a veces es tan importante es ir a prisión como la buena imagen, o las buenas conductas”, reflexionó Patiño.

“Lo que ha hecho Iñaki Urdangarin ha hecho mucho daño a la monarquía de este país y pasearse de esa manera a mí me parece una auténtica provocación”, estalló.

No contenta con eso, Patiño remató: ”¿Sabes lo que me da la sensación? Que no tiene un ápice de vergüenza. No es un preso más, porque no ha tenido una prisión igual que los demás, ni unas condiciones igual que los demás. Cualquier preso de este país con lo mínimo de lo mínimo le quitan de la nómina absolutamente todo, está en la prisión que le dice el Estado y no puede decidir ni siquiera cuándo sale”. Puedes ver el momento completo aquí.