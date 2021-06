María Pombo se adelanta a la polémica y cuenta por qué se ha vacunado si tiene 26 años

NurPhoto via Getty Images María Pombo en el Palacio de Santa Coloma (Madrid) Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images).

La influencer María Pombo, de 26 años, se ha vacunado este lunes contra el coronavirus. Con dos millones de seguidores, la conocida creadora de contenido ha salido al paso de posibles críticas y ha explicado por qué tiene ya una dosis si todavía no están vacunando a personas menores de 30 años.

La joven ha documentado en su perfil de Instagram todo el proceso de vacunación y ya después ha contado que ha sido vacunada por ser enferma de esclerosis múltiple.

Pombo ha explicado que ella también alucinó cuando el pasado 9 de junio le llegó el mensaje de la Comunidad de Madrid: “Escribí a mi neuróloga y me dijo que efectivamente, que en la Comunidad de Madrid estaban priorizando a gente con este tipo de enfermedades para la vacunación”.

La influencer ha señalado que a ella le habría encantado vacunarse en función de su edad “sin ningún tipo de prioridad”.

Para prevenir críticas, Pombo ha afirmado: “La gente que está diciendo que me vacunan por me apellido Pombo y tengo dos millones de seguidores, no sé si os creéis que soy estúpida o algo y que después de siete años en redes sociales todavía no sé lo que hay que subir y lo que no. Si esto hubiese sido por enchufe por tramposa, que jamás lo haría, ¿Creéis que lo pondría en Instagram?”.