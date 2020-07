Mariano Esteban, uno de los españoles que trabajan en la vacuna: "Los científicos hemos estado en condiciones paupérrimas"

No, no. Soy científico y llevo toda mi vida trabajando en la ciencia. Sabes al ritmo al que te puedes mover y al que se mueve la ciencia. Puedes ir más deprisa, pero tienes que contar con los recursos que tienes. Desde el punto de vista del desarrollo de la vacuna lo hemos hecho al mismo tiempo que el grupo de Oxford. Ellos con otro virus distinto, un adenovirus , y nosotros con un virus que se utilizó en la campaña de erradicación de la viruela.

Entonces, ¿qué partes del proceso quedan todavía?

Primero uno tiene que demostrar en fase preclínica que cumple con los objetivos deseados de seguridad e inmunofelicidad. Luego ya pasas a la fase clínica en la que tienes que tener la vacuna en condiciones GMP para su uso. En fase 1 le administras la vacuna a un número reducido de voluntarios sanos y en mes y medio ves si no ha pasado nada y no tienen efectos adversos. En fase 2 habría un mayor número de voluntarios y veríamos más la seguridad si cumple con los preceptos de respuesta inmunológica que pueda conferir protección.

En fase 3, ya con miles de individuos, veríamos la eficacia. Se necesita un número amplio y suficiente en el que obtener resultados que sean significativamente estadísticos. Lo tenemos proyectado en varios hospitales de España de distintas zonas, aunque también consideramos la posibilidad de ir a países hispanoamericanos donde la incidencia es más alta que en España. Todo esto se haría a lo largo de 2021. Cuando ya terminas ese ensayo clínico de fase 3 ya lo podrías administrar a cientos de miles o millones de personas y se podría producir la vacuna, que requiere acuerdos con empresas

¿Cómo se toma la decisión de realizar una vacuna a partir de este tipo de virus?

Fue una decisión personal. Rápidamente hablé con Juan García Arriaza y lo decidimos. Vimos que se presentaba un virus con una capacidad de infección alarmante y en cuanto recibimos la secuencia de China, que fue el 10 de enero, nos pusimos a ello.

El 10 de enero nadie hablaba del coronavirus.

Creo que fuimos los primeros que conseguimos la secuencia optimizada del genoma del coronavirus, en particular, del gen que consigue la proteina de las espículas que surge de la membrana del virus y se proyecta hacia el exterior. En febrero y marzo ya iniciamos la producción y generación del vehículo vacunal. También entregamos esa secuencia a otros grupos para que pudieran acelerar el proceso, hay mucha colaboración y eso es importante.

La vacuna que está desarrollando Luis Enjuanes va más despacio.

Es más compleja. Vendría después de esta primera oleada de candidatos vacunales que está trabajando: China, Europa, Estados Unidos, nosotros, etc. También estamos trabajando en qué ocurriría si estas vacunas no funcionan o no tienen un porcentaje válido. Estamos realizando un segundo desarrollo de vacuna con una mayor capacidad de respuesta inmune y más duradera, pero habrá que verlo. También que tengan la capacidad de actuar con distintos mutantes que puedan ir apareciendo. No sabemos si el virus va a mutar y se va a hacer más resistente a esta primera serie de vacunas, entonces tendremos que considerar la forma de atacarlo mediante vacunas contra otros dominios más conservados del virus.