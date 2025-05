Un piloto de Iberia cuenta lo que sienten de verdad ellos cuando los pasajeros aplauden al aterrizar: para tenerlo en cuenta

Ramon Vallès, piloto de Iberia, ha contando lo que piensan realmente en la cabina del avión cuando los pasajeros aplauden al aterrizar.

"¿Lo oís lo pilotos, cuando gritamos los pasajeros? ¿Se oye? ¿O la puerta esa está tan cerrada que no se oye nada?", le han preguntado en el podcast Mami qué dices.

"No, no. Tendrían que gritar toooodos a la vez. Pero yo, vamos, si la puerta está debidamente cerrada es como cuando a veces la gente tiene el hábito de aplaudir. Cuando llegamos al destino y aterrizan... han aplaudido. Yo me entero porque los auxiliares de vuelo me lo comentan, pero nosotros es una fase de vuelo en la cual estás muy concentrado", explica.

"Entonces lo que sucede detrás, si no te informan, es difícil que te llegue a los oídos. Además, acordaos de que llevamos los auriculares puestos, así que encima tenemos los oídos tapados. En fin, una serie de características operacionales que impiden que a mí me llegue nada de atrás", insiste.

En esa misma charla, le han preguntado si, como se suele creer, el hábito de aplaudir es algo exclusivo de los pasajeros españoles, algo que el piloto ha negado.

"Yo creo que es mucho de los norteamericanos. Es mi sensación y la experiencia que tengo. Pero también es verdad que si un vuelo ha sido movidito, con las ansias de que ese vuelo termine, empuja que la gente aplauda y ahí es indistinta la nacionalidad de los pasajeros", subraya.

"Viene más condicionado por lo que os decía, que haya sido un vuelo un poquito jodido y que la gente tenga tantas ganas de aterrizar que cuando el avión se pusa en el suelo instintivamente cuando el avión se pusa en el suelo instintivamente sale el acto reflejo de aplaudir", apunta.