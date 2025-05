Enseña cómo es la cena de un hospital alemán y provoca más de 2.400 comentarios de inmediato

La usuaria de TikTok @phmngha9451 ha compartido en sus redes sociales cómo es la cena en un hospital de Alemania y ha provocado una multitud de reacciones de forma inmediata.

La mujer destapa el plato y se ve un simple sándwich de pan de molde con queso y algo de embutido dentro, mantequilla y, de postre, un pepinillo partido a la mitad.

La usuaria no ha hecho ninguna valoración al respecto, pero el asunto ha creado un debate intenso. Un usuario señala: "Bueno, no sé cómo es en estos días, pero cuando era niño siempre cenábamos pan. De ahí la cena. Así que veo que no hay problema, para el almuerzo hay algo rico y cálido y abundante y la cena siempre es pan con alguna guarnición, así que simplemente no es un problema".

Muchos otros subrayan de que se "trata de un hospital, no de un hotel". Pero otras personas tienen una opinión bien distinta: "Sólo en los hospitales, Alemania demuestra que los ciudadanos no importan. Estuve en un hospital en Tailandia y allí me dieron comida muy nutritiva y sana y, sobre todo, me llenó".

Otra usuaria alemana cuenta su experiencia: "Recientemente fui al hospital por la noche debido a una reacción alérgica. Estaba a punto de ir de compras así que aún no había comido nada. Ni siquiera me dieron nada después, aunque dijeron que había más por venir. Luego pasé hambre hasta el desayuno, dos rebanadas de pan. Cuando llegué a casa por la tarde pensé que mi estómago ya se había comido solo".