Mariano Rajoy explica por qué se fue a un restaurante durante la moción de censura

El diario El País ha publicado un adelanto de las memorias del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, Una España mejor, que se publican este lunes.

En ellas, relata cómo fue la jornada en la que perdió el Gobierno por la moción de censura presentada y ganada por el PSOE, que dio el Ejecutivo a Pedro Sánchez.

Rajoy asegura que sabía “desde el mismo momento en que se presentó” que dicha moción prosperaría y que, aunque “los discursos no sirven para ganar votaciones”, debía intervenir en la Cámara “por consideración hacia todos aquellos que habían confiado” en él.

Sin embargo, hecho esto, decidió marcharse del Congreso. En un principio, no tenía previsto terminar comiendo en un restaurante, pero así fue.

“Como mi presencia era ociosa ya había anunciado que no me quedaría a la sesión de la tarde, lo mismo que había hecho durante la moción de censura presentada por Podemos unos meses atrás”, explica.

Y cuenta por qué eligieron el restaurante Arahy, en la calle Alcalá de Madrid:

“Pude haberme ido a casa, pero algunos compañeros propusieron montar una comida, algo que hacíamos habitualmente después de un debate parlamentario importante. Aquel día yo lo agradecí. Ellos quisieron acompañarme y yo también prefería estar acompañado. Alguien escogió un restaurante cercano y allí nos plantamos María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Íñigo de la Serna, Rafael Hernando y yo. Podían haber sido otros, pero la casualidad quiso que fueran ellos, no hay razones políticas. Pasamos una larga sobremesa que solo se interrumpió cuando María Dolores de Cospedal regresó al Congreso para desmentir una vez más los rumores sobre mi posible dimisión que algunos insistían en difundir. En aquella sobremesa me localizó Andoni Ortuzar para anunciarme lo que ya sabía y no me llegaron más mensajes porque la cobertura de teléfono era pésima”.