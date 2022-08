Marina Valdés corrige en 'Más Vale Tarde' el tuit de Ayuso con una sola frase

“El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al TC”, añadió.

″¿Qué problema hay realmente en apagar los escaparates a las 10 de la noche si las tiendas ya están cerradas y la seguridad no depende de la luz de los escaparates y sí del alumbrado público?”, preguntó a Ossorio después.

Ossorio explicó que ese empresario lo va a calcular mucho mejor que Teresa Ribera y añadió que no va a gastar en aire acondicionado o luz “si no le reporta ningún beneficio”. “Que deje a los empresarios actuar y que no se lo impongan con multas altísimas”, sentenció.